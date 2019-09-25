2019-09-25T10:02:18+03:00
Общество

Тамбовские кардиологи провели сложную операцию на сердце

Медики установили временный кардиостимулятор
Марина Поповцева
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Врачам тамбовской больницы имени Архиепископа Луки удалось провести сложную операцию. Когда у тяжелобольного отказал электрокардиостимулятор, сотрудники отделений кардиологии и реанимации установили ему временный прибор.

Операция проходила в сложных условиях, постоянный стимулятор работал неустойчиво, его нельзя было полностью отключить. Однако пациента все же удалось спасти.

- В дальнейшем при стабилизации состояния пациент был переведен в другое лечебное учреждение для установки нового постоянного ЭКС, - рассказали в управлении здравоохранения Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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