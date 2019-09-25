Известно новое расписание автобуса 11Т в Тамбове

СЕГОДНЯ 09:00 2019-09-25T09:00:44+03:00

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Многочисленные просьбы жителей летного городка нашли отражение в новом расписании работы автобуса маршрута 11T («Авиаремзавод» - «Пигмент»). С 25 сентября действие маршрута продлили до 23.00.

В рабочие дни от остановки «Сенько» первый автобус будет отправляться в 5.49, последнее отправление – в 22.50. Интервал между маршрутами будет составлять около часа в часы пик и около полутора в середине дня. От остановки «Пигмент» в рабочие дни автобус будет отправляться в 6:05 утром. Последний рейс – в 22.15.

- По выходным и праздничным дням по маршруту №11т «Районная – Пигмент» работает один автобус в течение всего дня, - сообщают в городской администрации.

Курсировать автобус будет с 7.05 от «Сенько» с интервалом чуть более 1,5 часов. Последняя отправка – 22.50. От «Пигмента» начало движения в 6.23, последний рейс – в 22.15.

Кроме того, в течение месяца сотрудники МБУ «Пассажирские перевозки» будут исследовать пассажиропоток в вечернее время по остальным маршрутам, курсирующим до «Летки». Не исключено, что изменения произойдут и в их расписании.

ИСТОЧНИК KP.RU