На Тамбовщине начался отопительный сезон

СЕГОДНЯ 18:00 2019-09-24T18:04:26+03:00

С 25 сентября тепло начнут получать жители Уварово, Рассказово и Моршанска, а с 26 сентября начнут топить и в Тамбове

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В Тамбовской области продолжается поэтапная подача теплоносителя в учреждения социальной сферы. Как отметили в управлении топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства региона, по состоянию на 15 часов 24 сентября пуск тепла произведен в половину учреждений социальной сферы региона. Так, батареи начали работать в 146 детских садах, 284 образовательных заведениях, 164 медицинских учреждениях региона. Каждый день данные меняются. Дело в том, что пуск тепла в социальные учреждения осуществляется по заявкам.

- Что касается пуска тепла в многоквартирные дома, то он проводится поэтапно в течение всей предстоящей недели – до 1 октября, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - Дата начала отопительного периода определяется постановлением или распоряжением местного органа власти. По нормам отопительный период стартует, когда среднесуточная температура наружного воздуха на протяжении пяти дней составляет +8 градусов и меньше.

Так, во многих населенных пунктах региона пуск тепла в многоквартирные дома начнется уже завтра, 25 сентября. В их числе Уварово, Рассказово, Моршанск, другие муниципалитеты. Тепло подается поэтапно, на пуско-наладочные работы отводится около десяти дней. В Тамбове отопление планируют включить 26 сентября, соответствующее постановление уже подписано, пуско-наладочные работы в областном центре займут 15 дней.

ИСТОЧНИК KP.RU