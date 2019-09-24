Тамбовских дошколят погружают в науку через сказку

СЕГОДНЯ 17:29 2019-09-24T17:38:01+03:00

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В 2019 года в Центре развития современных компетенций детей стартовал проект для детей от 5 до 10 лет. Программа «Научная сказка» помогает ребятишкам легко и увлекательно получать знания об окружающем мире.

Центр использует современное оборудование, игры, элементы творчества, чтобы рассказать детям о биологии, химии, физике, астрономии, географии. Участниками программы стали дошколята и школьники Мичуринска и Мичуринского района.

- «Научная сказка» - это инновационный проект, который востребован детьми дошкольного и младшего школьного возраста. В настоящее время участниками проекта «Научная сказка» являются около 70 детей, - рассказали в управлении образования и науки Тамбовской области.

Фото Управления образования и науки Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU