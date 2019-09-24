На Тамбовщине капитально отремонтировали половину жилых домов

СЕГОДНЯ 17:00 2019-09-24T17:00:39+03:00

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В половине многоквартирных домов, включенных в программу текущего года, капремонт завершен – отремонтирована 131 из 272 многоэтажек. После проведения ремонтных работ в эксплуатацию приняты 92 дома. В этом году по программе капремонта новую жизнь получат многоквартирные дома в 31 муниципалитете региона. В 15 из них программа уже выполнена. В остальных – работы активно ведутся. Как отмечают в Фонде ремонта общего имущества в многоквартирных домах Тамбовской области, общий показатель выполнения всех видов работ составляет 65 процентов.

- По традиции, самое большое внимание уделяется кровлям, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - В программу этого года включен ремонт крыш в 163 многоквартирных домах. Сухая и солнечная погода августа-начала сентября помогла подрядчикам завершить половину запланированных работ. В целом по области, ремонт крыш выполнен в 85 многоэтажках. Там, где работы продолжаются, чердачные помещения затянуты специальной пленкой, которые защищают квартиры от протечек.

ИСТОЧНИК KP.RU