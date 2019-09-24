В тамбовской колонии зэк-полиглот обучает сидельцев иностранному языку

СЕГОДНЯ 16:27 2019-09-24T16:28:18+03:00

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В тамбовской колонии №5 работает кружок по изучению иностранных языков, занятия в котором ведет один из осужденных. Для этого мужчина разработал специальную методику, позволяющую ускорить усвоение материала.

- К сожалению, наш школьный и институтский опыт показывает, что изучать иностранные языки слишком долго, - рассказал заключенный. - Для усвоения хотя бы одного языка требуется минимум десять лет. У меня появилась мысль: если есть такой язык, как эсперанто - искусственный язык, который можно выучить всего за несколько недель, то почему бы не применить этот же метод к живым языкам.

Разработанную методику осужденный сначала опробовал на себе и всего за несколько месяцев выучил иностранный язык. В настоящее время молодой человек преподает уже пять языков: французский, испанский, португальский, итальянский и английский. Ученикам он дает домашние задания и контрольные работы. А по выходным они проверяют новые знания в киноклубе. Просмотр иностранных фильмов, поясняет преподаватель, помогает легче усвоить язык.

ИСТОЧНИК KP.RU