Тамбовчан приглашают на воркаут

СЕГОДНЯ 15:41 2019-09-24T15:41:01+03:00

Присоединиться к спортивному проекту может каждый

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В Тамбовской области стартовала осенняя образовательно-тренировочная программа SOTKA: 100-дневный воркаут. Этот онлайн-проект подойдет всем, кто решил начать тренировки или возвращается к спорту после перерыва.

Присоединиться к проекту может каждый. Для этого необходимо зарегистрироваться на портале: 100.workout.su.

- Участники программы смогут получить базовые знания в вопросах физической активности и здорового образа жизни, выработать у себя привычку тренироваться, повысить уровень физической подготовки, изменить свой внешний вид и найти новых друзей, - рассказали в администрации Тамбовской области.

Программа имеет 5 этапов – подготовительный, базовый, продвинутый, турбо и заключительный. В последние годы программе поучаствовали более 250 тысяч человек из 61 страны мира.

ИСТОЧНИК KP.RU