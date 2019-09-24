Тамбовчан приглашают на воркаут
В Тамбовской области стартовала осенняя образовательно-тренировочная программа SOTKA: 100-дневный воркаут. Этот онлайн-проект подойдет всем, кто решил начать тренировки или возвращается к спорту после перерыва.
Присоединиться к проекту может каждый. Для этого необходимо зарегистрироваться на портале: 100.workout.su.
- Участники программы смогут получить базовые знания в вопросах физической активности и здорового образа жизни, выработать у себя привычку тренироваться, повысить уровень физической подготовки, изменить свой внешний вид и найти новых друзей, - рассказали в администрации Тамбовской области.
Программа имеет 5 этапов – подготовительный, базовый, продвинутый, турбо и заключительный. В последние годы программе поучаствовали более 250 тысяч человек из 61 страны мира.
ИСТОЧНИК KP.RU