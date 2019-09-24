Сборная России победила в матчевой встрече по тхэквондо

СЕГОДНЯ 15:07 2019-09-24T15:07:38+03:00

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В спортивно-тренировочном центре «Тамбов» состоялась матчевая встреча между командами Европы по тхэквондо. За звание сильнейших боролись спортсмены из Польши, Румынии, Болгарии и России. Каждая страна-участница представила по три спортсмена. В состязаниях действующих чемпионов Европы и мира лучшей стала сборная России.

Команда в составе мастеров спорта международного класса Алексея Ким (Тамбов) и Романа Кудашова (Тольятти), а также мастера спорта России, серебряного призера первенства мира Михаила Уткина (Тамбов) заняла первое место. На втором - сборная Польши. На третьем – сборные Болгарии и Румынии.

Как рассказали в администрации Тамбовской области, вечером, 24 сентября участники состязаний проведут мастер-класс для тамбовских спортсменов.

ИСТОЧНИК KP.RU