2019-09-24T14:30:30+03:00
Спорт

Тамбовчане вернулись с всероссийских соревнований с «золотом»

Турнир по карате проходил в Москве
Марина Поповцева
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Тамбовские каратисты на высотеТамбовские каратисты на высотеФото: Пресс-служба администрации города Тамбова
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В Центре спорта и образования «Самбо-70» Москомспорта прошли всероссийские соревнования по киокусинкай «Московский Кайман». На состязаниях были представлены различные возрастные категории: юноши и девушки, юниоры и юниорки, мужчины и женщины – всего почти 500 спортсменов из 31 региона России.

Тамбовчане достойно представили свой регион.

- Золотые медали завоевали Сергей Безруков (в категории «мужчины до 90кг») и Алина Буравлева (категория «16 - 17 лет»). Бронза у Кирилла Желтова (категория «14 - 15 лет»). Алина Буравлева также получила приз за самый короткий бой, - рассказали в администрации города Тамбова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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