2019-09-24T13:43:04+03:00
Общество

Образованием и культурой Тамбова будет заведовать экономист

В мэрии рассказали, кем работала Ольга Немтинова до назначения на пост замглавы горадминистрации
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Культура и образование города теперь в руках экономиста и бухгалтераКультура и образование города теперь в руках экономиста и бухгалтераФото: Пресс-служба администрации города Тамбова
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Стали известны подробности биографии Ольги Немтиновой, которую 23 сентября назначили на должность заместителя главы администрации города Тамбова по социальным вопросам. Как выяснилось, она уроженка города Уварово и по образованию экономист.

- В 2002 году Ольга Немтинова окончила Уваровский химический колледж по специальности «Экономика, бухгалтерский учет и контроль», в 2008 году - ГОУ ВПО «Московский государственный университет экономики, статистики и информатики» по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». С октября 2011 года по май 2012 прошла профессиональную переподготовку в ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный технический университет» по специальности «Менеджер». С мая 2012 года занимала должность заместителя начальника финансового управления администрации города Уварово, а с августа 2013 года - председатель Контрольно-счетной комиссии города Уварово, - сообщает администрация города Тамбова. - В 2015 году она стала победителем регионального конкурса «Лучший муниципальный служащий» с проектом на тему «Контрольно-счетная комиссия – соратник муниципалитета в пополнении бюджета и повышении эффективности использования бюджетных средств».

Известно, что с июня 2016 года Немтинова занимала должность заместителя главы администрации города Уварово по экономике.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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