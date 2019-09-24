Образованием и культурой Тамбова будет заведовать экономист
Стали известны подробности биографии Ольги Немтиновой, которую 23 сентября назначили на должность заместителя главы администрации города Тамбова по социальным вопросам. Как выяснилось, она уроженка города Уварово и по образованию экономист.
- В 2002 году Ольга Немтинова окончила Уваровский химический колледж по специальности «Экономика, бухгалтерский учет и контроль», в 2008 году - ГОУ ВПО «Московский государственный университет экономики, статистики и информатики» по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». С октября 2011 года по май 2012 прошла профессиональную переподготовку в ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный технический университет» по специальности «Менеджер». С мая 2012 года занимала должность заместителя начальника финансового управления администрации города Уварово, а с августа 2013 года - председатель Контрольно-счетной комиссии города Уварово, - сообщает администрация города Тамбова. - В 2015 году она стала победителем регионального конкурса «Лучший муниципальный служащий» с проектом на тему «Контрольно-счетная комиссия – соратник муниципалитета в пополнении бюджета и повышении эффективности использования бюджетных средств».
Известно, что с июня 2016 года Немтинова занимала должность заместителя главы администрации города Уварово по экономике.
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ИСТОЧНИК KP.RU