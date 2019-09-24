Двоих тамбовчан поймали с наркотиками
У мужчин при себе нашли героин и марихуану
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В Тамбове сотрудниками Управления наркоконтроля задержали двоих мужчин. При досмотре в их одежде были обнаружены наркотики. 30-летнего тамбовчанина изъято 0,59 граммов героина, который он приобрел через закладку. У 31-летнего мужчины в кармане было обнаружено 7, 5 граммов марихуаны, которую он нарвал на пустыре.
- Все изъятое отправлено на экспертизу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дело по статье 228, - сообщают в УМВД по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU