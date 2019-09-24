2019-09-24T14:03:15+03:00
Происшествия

Двоих тамбовчан поймали с наркотиками

У мужчин при себе нашли героин и марихуану
Марина Поповцева
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В Тамбове сотрудниками Управления наркоконтроля задержали двоих мужчин. При досмотре в их одежде были обнаружены наркотики. 30-летнего тамбовчанина изъято 0,59 граммов героина, который он приобрел через закладку. У 31-летнего мужчины в кармане было обнаружено 7, 5 граммов марихуаны, которую он нарвал на пустыре.

- Все изъятое отправлено на экспертизу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дело по статье 228, - сообщают в УМВД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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