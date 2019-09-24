День рождения области тамбовчанам предлагают отметить бесплатными походами в музеи

СЕГОДНЯ 13:02 2019-09-24T13:02:32+03:00

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На этой неделе в Тамбовской области пройдут праздничные торжества, посвященные 82-летию со дня ее образования. Днем рождения Тамбовщины считается 27 сентября 1937 года, когда специальным постановлением область была образована как самостоятельный регион. В честь этого события для жителей и гостей Тамбовщины будет организовано бесплатное посещение областных учреждений культуры.

- Познакомиться с историей и культурой Тамбовщины 27 сентября смогут все желающие. День открытых дверей пройдет во всех областных музеях и картинной галерее, - сообщает пресс-служба администрации региона. - Посетить бесплатно можно будет временные выставки и постоянные экспозиции в Тамбовском областном краеведческом музее, «Усадьбе Асеевых», Доме-музее Г.В. Чичерина, Музейно-выставочный центре области, Музее истории медицины в Тамбове, областной картинной галерее, Музее-усадьбе С.В.Рахманинова «Ивановка», Музее-усадьбе народного художника СССР А.М. Герасимова в Мичуринске и других музеях Моршанска, Котовска, Кирсанова, Рассказово и городов и районов области.

ИСТОЧНИК KP.RU