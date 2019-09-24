2019-09-24T13:31:00+03:00
Общество

В Тамбове открылась ярмарка

Тамбовчане смогут купить у торговцев со всего ЦФО широкий ассортимент товаров
Марина Поповцева
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На ярмарке можно купить все - от мяса до специйНа ярмарке можно купить все - от мяса до специйФото: Пресс-служба администрации Тамбовской области
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С 24 по 28 сентября в Тамбове на улице Коммунальной (в районе домов №13 - 21/7) будет работать ярмарка. Тамбовчане смогут приобрести здесь колбасные и мясные изделия, рыбу, сыры, сладости, пряности, орехи, сухофрукты и мед и многое другое.

Для участия в ярмарке в Тамбов съехались производственные и торговые предприятия со всего ЦФО, а также Республики Беларусь – всего набралось 60 торговых точек. Ярмарка работает с 9 до 19 часов.

- Подобные ярмарки, предлагающие тамбовчанам богатый выбор продуктов и товаров высокого качества, проводятся в областном центре на постоянной основе, - поясняют в администрации города Тамбова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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