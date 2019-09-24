В Тамбове открылась ярмарка
С 24 по 28 сентября в Тамбове на улице Коммунальной (в районе домов №13 - 21/7) будет работать ярмарка. Тамбовчане смогут приобрести здесь колбасные и мясные изделия, рыбу, сыры, сладости, пряности, орехи, сухофрукты и мед и многое другое.
Для участия в ярмарке в Тамбов съехались производственные и торговые предприятия со всего ЦФО, а также Республики Беларусь – всего набралось 60 торговых точек. Ярмарка работает с 9 до 19 часов.
- Подобные ярмарки, предлагающие тамбовчанам богатый выбор продуктов и товаров высокого качества, проводятся в областном центре на постоянной основе, - поясняют в администрации города Тамбова.
ИСТОЧНИК KP.RU