2019-09-24T12:29:39+03:00
Происшествия

В Тамбове обнаружены фальшивые купюры

Полицейские выясняют, кто расплатился подделками
Марина Поповцева
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Тамбовские полицейские получили два сообщения из банка о фальшивых денежных купюрах. Были изъяты две поддельные 5-тысячные банкноты. Они поступили в выручке торговых заведений Тамбова и Сосновского района. В обоих случаях кассиры не распознали подделку и отправили ее в выручке.

- В дальнейшем будет проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению лиц, сбывших данные банкноты в магазинах, и их дальнейшему привлечению к уголовной ответственности, - сообщают в УМВД по Тамбовской области.

За изготовление и сбыт поддельных денежных купюр грозит до 12 лет тюрьмы со штрафом до 1 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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