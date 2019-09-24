Жителя Тамбовского района осудили за самовольную врезку в газопровод
Мужчина приговорен к обязательным работам
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Тамбовский районный суд вынес приговор 31-летнему жителю Тулиновки. Мужчину обвиняют в самовольном подключении к газопроводам.
Суд установил, что в январе 2018 года обвиняемого уже штрафовали на 10 тысяч рублей за самовольное подключение к газопроводу. Не через несколько месяцев обследование газового оборудования вновь показало факт незаконного присоединения дома мужчины к газопроводу.
- Суд назначил злоумышленнику наказание в виде 120 часов обязательных работ, - рассказали в прокуратуре Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU