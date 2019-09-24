2019-09-24T12:00:09+03:00
Общество

Жителя Тамбовского района осудили за самовольную врезку в газопровод

Мужчина приговорен к обязательным работам
Марина Поповцева
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Тамбовский районный суд вынес приговор 31-летнему жителю Тулиновки. Мужчину обвиняют в самовольном подключении к газопроводам.

Суд установил, что в январе 2018 года обвиняемого уже штрафовали на 10 тысяч рублей за самовольное подключение к газопроводу. Не через несколько месяцев обследование газового оборудования вновь показало факт незаконного присоединения дома мужчины к газопроводу.

- Суд назначил злоумышленнику наказание в виде 120 часов обязательных работ, - рассказали в прокуратуре Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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