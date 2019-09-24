2019-09-24T11:34:22+03:00
Общество

Перевозчика, который снял с карты пассажира 22 рубля, могут наказать

Мужчина обратился с заявлением в прокуратуру
Марина Поповцева
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Прокуратура Мичуринска выявила нарушения законодательства о тарифах. Вопрос вызвала деятельность перевозчика, осуществляющего пассажирские перевозки в Мичуринске. С жалобой на него обратился местный житель.

По закону тарифы на перевозки по муниципальным маршрутам устанавливает местная власть. В Тамбовской области это – региональная администрация. Она утвердила тарифы в размере 22 рублей при оплате наличными и 20 рублей при оплате социальной транспортной картой, банковской и транспортной картой.

Однако проверка выявила, что обратившийся с заявлением оплатил свой проезд по маршруту №15 с помощью социальной транспортной карты. При этом с его карты списали 22 рубля вместо 20 рублей, что является нарушением порядка ценообразования.

- За допущенное нарушение закона прокуратура возбудила в отношении перевозчика дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.6 КоАП РФ (нарушение порядка ценообразовании), которое для рассмотрения направлено в управление по регулированию тарифов Тамбовской области, - прокомментировали в региональной прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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