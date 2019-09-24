Житель Тамбовской области едва не простился с авто из-за долга
Мужчина задолжал по кредитам более 90 тысяч рублей
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Житель Токаревского района задолжал по кредиту более 90 тысяч рублей. Исполнительное производство о взыскании с него задолженности находилось на исполнении в Токаревском районном отделе судебных приставов УФССП по Тамбовской области.
Добровольно расставаться с деньгами должник не хотел, а встреч с приставами избегал. Приставу пришлось наведаться к жилищу мужчины и наложить арест на принадлежащий ему автомобиль марки «Lada X-RAY».
- В этот же день должником произведена оплата долга в полном объеме, - сообщают в УФССП по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU