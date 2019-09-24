2019-09-24T10:41:38+03:00
Происшествия

В Тамбовской области из-за неисправной печки погибла пожилая женщина

81-летняя пенсионерка задохнулась в дыму
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В результате пожара сгорела часть домаВ результате пожара сгорела часть дома
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Поздним вечером 23 сентября произошел пожар в жилом доме села Екатериновка Кирсановского района, в котором проживали пожилые супруги. В результате погибла 81 летняя женщина. Пенсионерка задохнулась в дыму.

- Предварительная причина трагедии - неисправность печного отопления, - сообщили в СУ СКР по Тамбовской области. - В обстоятельствах произошедшего разбираются следователи Кирсановского межрайонного следственного отдела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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