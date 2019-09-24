В мэрии Тамбова появился новый замглавы

СЕГОДНЯ 10:22 2019-09-24T10:22:26+03:00

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Среди управленцев администрации Тамбова появился новый человек. Как сообщили в пресс-службе мэрии, 23 сентября на должность заместитель главы администрации города Тамбова Тамбовской области по вопросам социальной политики назначили Ольгу Немтинову. На этом посту она сменила Сергея Кузнецова, контракт с которым новый мэр Наталия Макаревич решила не продлевать. Ольга Сергеевна будет курировать работу комитетов образования, по охране здоровья населения и социальному развитию, культуры, по молодежной политике, физической культуре и спорту, а также управление дошкольного образования. Подробности биографии нового замглавы администрации в мэрии обещают раскрыть позднее.

Ранее стало известно, что свои должности в администрации Тамбова сохранили первый замглавы Дмитрий Самородин, замглавы - начальник управления по связям с общественностью администрации города Тамбова Антонина Колодина и и.о.замглавы-председателя комитета финансов Александр Жуков.

ИСТОЧНИК KP.RU