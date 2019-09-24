В удаленных селах Тамбовской области организуется уличное освещение

СЕГОДНЯ 09:59 2019-09-24T09:59:45+03:00

В Первомайском районе установили фонари на отрезке более километра

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В селе Хобот-Богоявленском Первомайского района появилось уличное освещение на улице Интернациональной. Новые фонари установлены на отрезке более километра. Стоимость работ составила 310 тысяч рублей.

Прежде уличного освещения здесь не было вообще. Поэтому в 2019 году общим решением жители выбрали реализацию этого проекта на средства «Народной инициативы».

- Смонтировали освещение за три дня. По существующим опорам специалисты подрядной организации из Мичуринска провели электролинию, установили 15 энергосберегающих светильников и счётчик с таймером, на котором, в зависимости от сезона, будет выставляться время включения и выключения электричества, - рассказали в региональном отделении партии «Единая Россия».

В ближайшее время состоится подключение новой линии. По программе в Тамбовской области реализуется 540 различных проектов. Организация уличного освещения является популярным направлением – его выбрали в 110 населенных пунктах.

Фото регионального отделения партии "Единая Россия"

ИСТОЧНИК KP.RU