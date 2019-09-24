2019-09-24T09:28:49+03:00
Общество

В 2019 году в тамбовскую глубинку отправились 20 земских докторов

До конца года их количество должно достигнуть 35-ти
Марина Поповцева
Поделиться:
Молодые кадры отправляются в 4 района Тамбовской областиМолодые кадры отправляются в 4 района Тамбовской областиФото: Пресс-служба администрации Тамбовской области
Изменить размер текста:

Управление здравоохранения Тамбовской области подписало соглашение с 5-ю новыми участниками программы «Земский доктор». Молодые специалисты отправятся работать в Ржаксинскую, Сампурскую, Тамбовскую и Уваровскую центральные районные больницы.

Например, Артем Воронин родился в Нижневартовске, в Тамбове окончил мединститут и встретил будущую жену, которая оказалась родом из Уварова и также работает врачом. Теперь семья отправляется на малую родину супруги, где им выделили служебную квартиру.

По программе участник получает выплату в 1 млн рублей и обязан отработать на селе 5 лет на полную ставку. В этом году участниками стали 20 врачей, до конца года их количество должно составить 35.

- Программа «Земский доктор» работает и доказала свою эффективность. За 2012-2018 годы в тамбовские сельские больницы трудоустроились 415 врачей, большинство из которых оказывают первичную медико-санитарную помощь, - рассказали в администрации Тамбовской области.

Также в прошлом году стартовала программа «Земский фельдшер». Ее участники получают 500 тысяч и обязаны отработать в сельских ФАПах или на скорой помощи 5 лет. В прошлом году в ней приняли участие 50 фельдшеров, в этом году планируется, что их будет 30.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тамбовской области из-за неисправной печки погибла пожилая женщина
В мэрии Тамбова появился новый замглавы
В удаленных селах Тамбовской области организуется уличное освещение
В домах тамбовчан тепло появится с 26 сентября
В Тамбовскую область придут заморозки
В Тамбове пройдут соревнования тхэквондистов из Польши, Румынии, Болгарии и России
Тамбовчанка забронировала путёвку на юг у мошенника
Тамбовчанка дважды попалась на продаже самогона
В Тамбовском районе задержали наркокурьеров
За удар полицейского по лицу тамбовчанка получила два года условно
Московские волонтёры ищут родственников тамбовского солдата ВОВ
На севере Тамбова ослабнет напор холодной воды
Тамбовчанин до смерти избил свою супругу
На Тамбовщине грибами отравились 54 человека
В Котовске начался отопительный сезон