В 2019 году в тамбовскую глубинку отправились 20 земских докторов

СЕГОДНЯ 09:28 2019-09-24T09:28:49+03:00

До конца года их количество должно достигнуть 35-ти

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Управление здравоохранения Тамбовской области подписало соглашение с 5-ю новыми участниками программы «Земский доктор». Молодые специалисты отправятся работать в Ржаксинскую, Сампурскую, Тамбовскую и Уваровскую центральные районные больницы.

Например, Артем Воронин родился в Нижневартовске, в Тамбове окончил мединститут и встретил будущую жену, которая оказалась родом из Уварова и также работает врачом. Теперь семья отправляется на малую родину супруги, где им выделили служебную квартиру.

По программе участник получает выплату в 1 млн рублей и обязан отработать на селе 5 лет на полную ставку. В этом году участниками стали 20 врачей, до конца года их количество должно составить 35.

- Программа «Земский доктор» работает и доказала свою эффективность. За 2012-2018 годы в тамбовские сельские больницы трудоустроились 415 врачей, большинство из которых оказывают первичную медико-санитарную помощь, - рассказали в администрации Тамбовской области.

Также в прошлом году стартовала программа «Земский фельдшер». Ее участники получают 500 тысяч и обязаны отработать в сельских ФАПах или на скорой помощи 5 лет. В прошлом году в ней приняли участие 50 фельдшеров, в этом году планируется, что их будет 30.

ИСТОЧНИК KP.RU