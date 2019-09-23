В домах тамбовчан тепло появится с 26 сентября

СЕГОДНЯ 18:16 2019-09-23T18:16:54+03:00

На пусконаладочные работы потребуется еще две недели

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В Тамбове приняли решение о подключении жилых домов к теплоносителю.

Напомним, постановлением главы города от 20 сентября в областном центре начался отопительный сезон для соцобъектов: детских садов, школ и больниц. Их подключают к теплоносителю по заявкам руководителей учреждений. Сейчас в мэрии определились со стартом отопительного сезона в жилых домах.

- Судя по прогнозу на эту неделю, ждать тепла нам не стоит, поэтому уже к четвергу, когда истекут определенные регламентом 5 дней со среднесуточной температурой ниже +8 градусов, начнем подачу теплоносителя на все объекты Тамбова, - сказал исполняющий обязанности председателя жилищного комитета администрации города Тамбова Константин Шульгин. - Подключение будет поэтапным, поэтому на все пусконаладочные работы выделяется около двух недель.

Таким образом, тепло станет появляться в квартирах горожан с 26 сентября, крайний срок с учетом пусконаладочных работ — 10 октября.

Кстати, в прошлом году отопительный сезон для социальных объектов начался с 25 сентября, в жилые дома теплоноситель начали подавать с 5 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU