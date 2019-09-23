В Тамбовскую область придут заморозки

СЕГОДНЯ 18:02 2019-09-23T18:02:05+03:00

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Ночью 24, 25 и 26 сентября в Тамбовской области заморозки будут достигать 3 градусов. Они могут стать причиной чрезвычайных ситуаций.

- Это с высокой долей вероятности может привести к повреждению сельскохозяйственных и плодово-ягодных культур, увеличению дорожно-транспортных происшествий и заторов на трассах, ограничению в работе авиации, затруднению при ведении аварийно-спасательных и других неотложных работ, - сообщают в администрации города Тамбова.

ИСТОЧНИК KP.RU