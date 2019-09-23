В Тамбове пройдут соревнования тхэквондистов из Польши, Румынии, Болгарии и России

СЕГОДНЯ 17:52 2019-09-23T17:52:19+03:00

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24 сентября в 11 часов, в спортивно-тренировочном центре «Тамбов», по инициативе Всеевропейской федерация тхэквондо, пройдет матчевая встреча между командами ведущих стран Европы.

Мероприятие будет иметь вид командных соревнований. В них примут участие Польша, Румыния, Болгария и Россия. Каждую страну представят три спортсмена. В состав войдут сильнейшие тхэквондисты – мастера спорта международного уровня, действующие чемпионы Европы и мира. Цвета сборной России будут защищать Алексей Ким (г. Тамбов), Роман Кудашов (г. Тольятти) и Михаил Уткин (г. Тамбов).

- Зрителей ждут интересные поединки, - подчеркнул председатель организационного комитета соревнований, президент федерации тхэквондо Тамбовской области Андрей Ким.

Как сообщили в администрации Тамбовской области, местом проведения соревнований такого ранга Тамбов выбран не случайно. Тхэквондо – базовый вид спорта в Тамбовской области. Им занимаются около 2 тысяч человек. Воспитанники тамбовских секций, местные спортсмены станут основными зрителями матчевой встречи. А вечером чемпионы дадут им мастер-класс.

ИСТОЧНИК KP.RU