Тамбовчанка забронировала путёвку на юг у мошенника

СЕГОДНЯ 17:38 2019-09-23T17:38:55+03:00

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В летний сезон отпусков среди видов мошенничеств особо популярна махинация с туристическими путевками. 22 сентября в отдел полиции №1 по г.Тамбову поступила информация об очередной афере. Несостоявшаяся курортница 15 апреля нашла в соцсети объявление о продаже туристической путевки. Поспешив перевести часть стоимости, чтобы забронировать место в гостинице, 29-летняя тамбовчанка стала терпеливо ждать продолжения диалога. Однако телефон мошенника молчал. Жертва заявила в полицию. В ходе проведения оперативно-розыскных действий 35-летнего подозреваемого задержали.

- Возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого тамбовчанина ведется следствие, устанавливается его причастности к аналогичным преступлениям. - рассказали в региональном УМВД. - Кстати, это уже не первый потерпевший, который указывает электронный адрес задержанного.

ИСТОЧНИК KP.RU