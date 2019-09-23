Тамбовчанин до смерти избил свою супругу

СЕГОДНЯ 14:26 2019-09-23T14:30:38+03:00

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Вечером 9 мая осужденный вместе с супругой и родственниками в своей квартире отмечали праздник. После того, как гости разошлись, мужчина в ходе конфликта избил свою жену. Спустя некоторое время они вышли на улицу и продолжили выяснять отношения около подъезда, где тамбовчанин несколько раз ударил супругу по голове, после чего она потеряла сознание. Прибывшие медицинские работники увезли потерпевшую в больницу. Но через несколько дней она скончалась от закрытой черепно-мозговой травмы.

- Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). - сообщает СУ СКР по Тамбовской области. - Приговором суда злоумышленнику назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU