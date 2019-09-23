Московские волонтёры ищут родственников тамбовского солдата ВОВ

СЕГОДНЯ 15:32 2019-09-23T15:32:10+03:00

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Волонтёры московского поискового отряда «Обелиск» обратились в администрацию Тамбовской области с просьбой помочь в поиске родственников погибшего в годы Великой Отечественной войны Ивана Никифоровича Панкратова. Он был уроженцем деревни Ивановка Инжавинского района. Известны имена его близких родственников: жена Анна Николаевна Панкратова, отец Никифор Иванович Панкратов.

Рядовой Иван Панкратов, 1908 года рождения, служил в 1316 полку 17 стрелковой дивизии 33 Армии Западного фронта. 29 августа 1942 года он умер от ран в 292 медсанбате 17 стрелковой дивизии.

Иван Никифорович был захоронен в деревне Мурыгино Темкинского района Смоленской области. Останки бойца подняли 6 мая 2016 года и перезахоронили в братской могиле в Смоленской области. С этого периода идут поиски родственников погибшего солдата. Члены московского поискового отряда хотят передать им именную папку бойца и адрес современного места захоронения.

ИСТОЧНИК KP.RU