Тамбовчанка дважды попалась на продаже самогона

СЕГОДНЯ 17:00 2019-09-23T17:00:33+03:00

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В Бондарском районе суд вынес приговор 68-летней жительнице с Керша. В апреле обвиняемую привлекли к административной ответственности за сбыт самогона. Но уже в конце мая текущего года она снова продала односельчанину бутылку спиртного за 100 рублей. Согласно экспертизе, указанный самогон опасен для здоровья в связи с наличием в нём вредных примесей.

- Тамбовчанку признали виновной в совершении преступления по ч.1 ст.238 УК РФ (сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). - сообщает прокуратура Бондарского района. - С учетом мнения государственного обвинителя, суд назначил злоумышленнице наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU