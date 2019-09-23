2019-09-23T13:00:31+03:00
Недвижимость

В Котовске начался отопительный сезон

Тепло начало поступать в жилой сектор
Марина Поповцева
Поделиться:
Изменить размер текста:

В учреждения культуры, образования и здравоохранения Котовска подали тепло. Отопление появилось во всех школах, детсадах № 12, 15,16,17. Сейчас ведутся работы на котельной №5, чтобы запустить тепло в детские сады № 14 и 8. 23 сентября тепло начало поступать и в жилые дома горожан.

- При возникновении вопросов по подаче тепла можно обращаться в свои управляющие компании и ТСЖ. Собственники домов, которые находятся под непосредственным управлением, могут связаться напрямую с ресурсоснабжающей организацией «Компьюлинк» по поводу готовности их дома к началу отопительного периода, - комментируют в администрации города Котовска.

Оплата за полученное в сентябре тепло будет начисляться в зависимости от наличия приборов учета. Жители, в домах которых установлены общедомовые приборы, будут платить по счетчику. Там, где счетчика нет, вопрос пока остается открытым. Сейчас руководство города ведет по этому поводу переговоры с единой ресурсоснабжающей организацией.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
За удар полицейского по лицу тамбовчанка получила два года условно
В тамбовскую колонию пытались передать мобильник
В Тамбовской области подвели итоги первого этапа конкурса «Народный участковый»
21-летнего тамбовчанина задержали с наркотиками
Почти половина жителей Тамбовщины получит прививки от гриппа
«Усадьбе Асеевых» проводит традиционный день открытых дверей
За выходные на Тамбовщине в авариях пострадали трое детей
Компанию будут судить за незаконный рекламный звонок
Житель Котовска занимался установкой пиратских программ
Тамбовчан приглашают поучаствовать в Фестивале уличного кино
Тамбовчане попались на выращивании конопли
Тамбовская епархия признала свое право на незаконно построенный храм
Тамбовчанка украла из магазина теплое пальто
«Мобильные бригады» доставили в больницы больше тысячи тамбовчан
В Тамбове «накрыли» наркопритон
На Тамбовщине убрали несанкционированную свалку
Тамбовчанин осужден за издевательства над приемной дочкой
В Тамбове торговка пыталась продать алкоголь подростку
Автобус 11Т в Тамбове будет ходить до 23.00
Директор тамбовской стройфирмы подозревается в даче взятки
Тамбовчанин предложил полицейскому взятку в 60 тысяч рублей