В Котовске начался отопительный сезон

СЕГОДНЯ 13:00 2019-09-23T13:00:31+03:00

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В учреждения культуры, образования и здравоохранения Котовска подали тепло. Отопление появилось во всех школах, детсадах № 12, 15,16,17. Сейчас ведутся работы на котельной №5, чтобы запустить тепло в детские сады № 14 и 8. 23 сентября тепло начало поступать и в жилые дома горожан.

- При возникновении вопросов по подаче тепла можно обращаться в свои управляющие компании и ТСЖ. Собственники домов, которые находятся под непосредственным управлением, могут связаться напрямую с ресурсоснабжающей организацией «Компьюлинк» по поводу готовности их дома к началу отопительного периода, - комментируют в администрации города Котовска.

Оплата за полученное в сентябре тепло будет начисляться в зависимости от наличия приборов учета. Жители, в домах которых установлены общедомовые приборы, будут платить по счетчику. Там, где счетчика нет, вопрос пока остается открытым. Сейчас руководство города ведет по этому поводу переговоры с единой ресурсоснабжающей организацией.

ИСТОЧНИК KP.RU