2019-09-23T14:00:25+03:00
Общество

На Тамбовщине грибами отравились 54 человека

Среди пострадавших 9 детей
Магдалина Кочнева
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В тамбовской области подвели итоги сезона "тихой охоты". По данным регионального управления Роспотребнадзора, по состоянию на 19 сентября в области зарегистрировали 36 случаев отравления грибами в быту с 54-мя пострадавшими (из них 9 детей до 14 лет) и одним летальным исходом. Люди употребляли разные грибы в вареном, соленом и жареном виде. Готовили их в домашних условиях с нарушением технологии и санитарно-гигиенических регламентов. Один ребенок съел сырой гриб неизвестного вида.

- Отравления зафиксировали в Тамбовском, Ржаксинском, Первомайском, Мичуриском, Моршанском, Мучкапском, Знаменском районах. - сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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