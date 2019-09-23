За удар полицейского по лицу тамбовчанка получила два года условно

СЕГОДНЯ 16:01 2019-09-23T16:01:31+03:00

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В апреле 2019 сотрудники Тамбовского ОМВД прибыли к домовладению обвиняемой с целью проведения в нем обыска, на основании постановления суда. Вышедшая на стук хозяйка дома, выяснив причину визита полицейских, не позволяла им войти в дом и ударила рукой по лицу оперуполномоченного, который находился к ней ближе всех.

- Тамбовским районным судом вынесен приговор по уголовному делу по обвинению 49-летней жительницы района в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). - рассказали в региональной прокуратуре. - С учетом позиции государственного обвинителя, суд приговорил злоумышленницу к наказанию в виде 2 лет лишения свободы условно.

ИСТОЧНИК KP.RU