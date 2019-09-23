2019-09-23T12:36:47+03:00
Происшествия

В тамбовскую колонию пытались передать мобильник

Телефон спрятали в обложку от блокнота, но его нашли
Магдалина Кочнева
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Мобильный телефон изъялиМобильный телефон изъяли
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В колонию № 7 пытались передать запрещенный предмет - мобильный телефон.

Сотрудники учреждения досматривали бандероль от жительницы другого региона, и обнаружили в обложке блокнота запрещенный предмет. Посылку изъяли. Выяснилось, что она предназначалась осужденному, который содержался в едином помещении камерного типа и был признан злостным нарушителем порядка отбывания наказания.

- По данному факту проводится проверка, - сообщают в региональном УФСИН.

ИСТОЧНИК KP.RU

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