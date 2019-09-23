2019-09-23T10:29:52+03:00
Звезды

«Усадьбе Асеевых» проводит традиционный день открытых дверей

В программе тематические экскурсии и розыгрыш призов
Марина Поповцева
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27 сентября исполнится пять лет с момента открытия Музейного комплекса «Усадьба Асеевых» после реставрации. В этот день по традиции музей откроет двери для своих посетителей – все желающие смогут войти в комплекс бесплатно.

Гостям предложат тематические экскурсионные программы. В этот день можно будет познакомиться с привычками и укладом жизни Асеевых, праздниками, которые устраивались в гостеприимном купеческом доме.

- Также вечером 27 сентября с 17:00 до 18:30 на территории парка состоится розыгрыш подарков. У гостей еще есть время, чтобы принести в кассу музея свои билеты для участия в розыгрыше, которые они всё лето получали в ходе посещения экскурсий в «Усадьбе Асеевых» города Тамбова и города Рассказово, мастер-классов и мероприятий Музейного комплекса, - рассказали в администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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