2019-09-20T15:32:27+03:00
Спорт

В парке «Дружба» пройдет День здоровья и спорта

В программе соревнования по стритболу, пляжному футболу и теннису
Марина Поповцева
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21 сентября на лыжном стадионе в парке «Дружба» пройдет областной День спорта и здоровья. Принять в нем участие смогут все активные и спортивные жители региона.

- Традиционно в мероприятии примут участие лучшие спортсмены, самые титулованные тамбовчане, представители различных направлений. Это воспитанники СШОР №1 «Академия футбола», СШОР №2 «Центр единоборств им. Е.Т. Артюхина», СШОР №3, САШ, спортивных школ города Тамбова, спортивные федерации, студенты различных факультетов высших учебных заведений области, - сообщают в управлении по физической культуре и спорту Тамбовской области.

Открытие праздника состоится в 10.00. Он начнется с награждения самых результативных спортсменов за прошедший соревновательный сезон, их тренеров и лучших работников сферы физической культуры.

В программе праздника легкоатлетическая эстафета, соревнования по стритболу, пляжному футболу, теннису, велосипедному спорту. Запланирована работа площадок здоровья.

В рамках Дня здоровья и спорта пройдут Всероссийские соревнования «Кросс наций – 2019». Кроме того, все желающие смогут попробовать выполнить нормативы ГТО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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