2019-09-20T16:01:38+03:00
Происшествия

60-летний тамбовчанин неудачно вложил 1,5 млн. рублей

Мужчина стал жертвой интернет-мошенников
Магдалина Кочнева
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Организация в сети обещала выплатить доход на вложенные средства до 1500%Организация в сети обещала выплатить доход на вложенные средства до 1500%
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19 сентября в дежурную часть отдела полиции № 3 УМВД России по городу Тамбову обратился 60-летний тамбовчанин. Он стал жертвой интернет-мошенничества. Мужчина недавно получил доход от продажи недвижимости и обнаружил в сети организацию, обещающую выплачивать доход на вложенные средства до 1500% годовых. Перспектива получить легкие деньги вскружила голову – мужчина сперва перевел на счет организации 100 тысяч рублей. Затем ему перезвонили неизвестные лица и сказали, что чем больше денег он вложит, тем большие проценты получит. В процессе разговора мужчина передал сотрудникам организации номер своего телефона и коды доступа к «мобильному банку».

Как установили сотрудники полиции, в течение двух недель мошенники самостоятельно частями переводили деньги со счетов тамбовчанина. Всего ими было похищено полтора миллиона рублей.

- В рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили номер телефона, откуда звонили мошенники. - рассказали в региональном УМВД. - Сейчас устанавливается название и месторасположение организации, где тамбовчанин пытался разместить свои сбережения для получения дохода, проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий по сбору улик и доказательств совершения преступной деятельности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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