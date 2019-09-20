2019-09-20T14:33:00+03:00
Спорт

В Котовске обустраивается комплекс для подготовки к сдаче норм ГТО

Вход на площадку будет открыт только для зарегистрированных пользователей
Марина Поповцева
Поделиться:
Комплекс предусмотрен только для официально зарегистрированных на сайте "ГТО"Комплекс предусмотрен только для официально зарегистрированных на сайте "ГТО"
Изменить размер текста:

На стадионе Котовска ведется монтаж площадки для подготовки к сдаче норм комплекса "Готов к труду и обороне". Первым шагом стала укладка покрытия. Затем на стадион подвезли тренажеры, которые в настоящее время устанавливаются. Также идет монтаж другого оборудования.

- В новый комплекс входят тренажеры и установки, позволяющие заниматься 9 различными спортивными направлениями: упражнения на гибкость, метание в цель, отжимания, подтягивания, специальные снаряды для легкоатлетов, площадки для баскетбола и настольного тенниса, а также множество других, - рассказали в администрации города Котовска.

Когда площадка начнет работу, вход на нее будет осуществляться по идентификаторам профилей пользователей. Так что заниматься на тренажерах смогут лишь те, кто зарегистрировался на официальном сайте комплекса «ГТО».

Схожие комплексы устанавливаются еще в 3-х точках Тамбовской области: Рассказове, Тамбове и Тамбовском районе. Каждая площадка обходится в 3-3,5 млн рублей. Всего федеральный бюджет выделяет на установку комплексов более 28 млн рублей.

Фото администрации города Котовска

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Тамбовщине ожидаются первые заморозки
Тамбовское предприятие задолжало работникам 1,6 млн рублей
В мичуринской ледовой арене пройдет вечер бесплатного массового катания
В Тамбове дали старт отопительному сезону
На берегах Котовского водохранилища собрано 50 мешков мусора
Администрация Уварово нарушила закон при проведении "дорожного" аукциона
На Тамбовщине ликвидировано 15 тонн конопли и изъято свыше 10 килограммов наркотиков
Житель Тамбовской области скрылся от полицейских в Московском регионе
Тамбовчанину грозит штраф больше 2 млн. рублей за незаконную продажу алкоголя
С душою и любовью для курян
В Тамбовской области грузовик сбил ребенка
В день трех «девяток» в Тамбове сыграли 35 свадеб
В Котовске «Пежо» въехал в «Фольксваген»
Перинатальный центр начал прием во вторую смену
Пьяный житель Тамбовской области пытался угнать авто «как в кино»
Мэр Тамбова сходила в народ
Продажа коровы обернулась для тамбовчанки потерей крупной суммы