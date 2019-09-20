В Котовске обустраивается комплекс для подготовки к сдаче норм ГТО

СЕГОДНЯ 14:33 2019-09-20T14:33:00+03:00

Вход на площадку будет открыт только для зарегистрированных пользователей

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На стадионе Котовска ведется монтаж площадки для подготовки к сдаче норм комплекса "Готов к труду и обороне". Первым шагом стала укладка покрытия. Затем на стадион подвезли тренажеры, которые в настоящее время устанавливаются. Также идет монтаж другого оборудования.

- В новый комплекс входят тренажеры и установки, позволяющие заниматься 9 различными спортивными направлениями: упражнения на гибкость, метание в цель, отжимания, подтягивания, специальные снаряды для легкоатлетов, площадки для баскетбола и настольного тенниса, а также множество других, - рассказали в администрации города Котовска.

Когда площадка начнет работу, вход на нее будет осуществляться по идентификаторам профилей пользователей. Так что заниматься на тренажерах смогут лишь те, кто зарегистрировался на официальном сайте комплекса «ГТО».

Схожие комплексы устанавливаются еще в 3-х точках Тамбовской области: Рассказове, Тамбове и Тамбовском районе. Каждая площадка обходится в 3-3,5 млн рублей. Всего федеральный бюджет выделяет на установку комплексов более 28 млн рублей.

Фото администрации города Котовска

ИСТОЧНИК KP.RU