2019-09-20T14:00:40+03:00
Общество

Тамбовское предприятие задолжало работникам 1,6 млн рублей

Вернуть долг помог лишь арест имущества компании
Марина Поповцева
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Судебные приставы взыскали с организации задолженность по зарплате на общую сумму 1,6 млн рублей.

В отделе судебных приставов по Сампурскому и Ржаксинскому районам УФССП России по Тамбовской области на исполнении находилось 40 исполнительных производств о взыскании с организации-должника зарплаты рабочих.

Погасить задолженность добровольно руководство фирмы не пожелало. Судебному приставу пришлось наложен арест на оргтехнику компании.

- Через некоторое время руководитель организации-должника явился в отдел судебных приставов и погасил задолженность по заработной плате полностью, - рассказали в УФССП по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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