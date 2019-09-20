В Тамбове дали старт отопительному сезону

СЕГОДНЯ 13:23 2019-09-20T13:35:12+03:00

С 20 сентября тепло будут подавать в детские сады, школы и другие социальные учреждения

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Глава города Тамбова Наталия Макаревич подписала постановление о старте в областном центре отопительного сезона. Как следует из документа, начинается он с 20 сентября.

- Филиалу публичного акционерного общества «Квадра»-«Тамбовская генерация», МУП «Тамбовинвестсервис», МУП «Тамбовтеплосервис», АО «ГТ-Энерго», а также предприятиям, организациям и учреждениям всех форм собственности и ведомственной принадлежности, имеющим в хозяйственном ведении или оперативном управлении объекты социально-культурной сферы, подачу теплоносителя в школы, дошкольные и иные образовательные учреждения, на объекты здравоохранения и социально-культурной сферы, принятые по паспортам готовности, следует обеспечить, начиная с 20 сентября по заявкам руководителей, - говориться в постановлении горадминистрации.

ИСТОЧНИК KP.RU