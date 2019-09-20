2019-09-20T13:35:12+03:00
Общество

В Тамбове дали старт отопительному сезону

С 20 сентября тепло будут подавать в детские сады, школы и другие социальные учреждения
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Поделиться:
К отопительному сезону в Тамбове все готовоК отопительному сезону в Тамбове все готовоФото: Пресс-служба администрации города Тамбова
Изменить размер текста:

Глава города Тамбова Наталия Макаревич подписала постановление о старте в областном центре отопительного сезона. Как следует из документа, начинается он с 20 сентября.

- Филиалу публичного акционерного общества «Квадра»-«Тамбовская генерация», МУП «Тамбовинвестсервис», МУП «Тамбовтеплосервис», АО «ГТ-Энерго», а также предприятиям, организациям и учреждениям всех форм собственности и ведомственной принадлежности, имеющим в хозяйственном ведении или оперативном управлении объекты социально-культурной сферы, подачу теплоносителя в школы, дошкольные и иные образовательные учреждения, на объекты здравоохранения и социально-культурной сферы, принятые по паспортам готовности, следует обеспечить, начиная с 20 сентября по заявкам руководителей, - говориться в постановлении горадминистрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Тамбовщине ожидаются первые заморозки
В Котовске обустраивается комплекс для подготовки к сдаче норм ГТО
Тамбовское предприятие задолжало работникам 1,6 млн рублей
В мичуринской ледовой арене пройдет вечер бесплатного массового катания
На берегах Котовского водохранилища собрано 50 мешков мусора
Администрация Уварово нарушила закон при проведении "дорожного" аукциона
На Тамбовщине ликвидировано 15 тонн конопли и изъято свыше 10 килограммов наркотиков
Житель Тамбовской области скрылся от полицейских в Московском регионе
Тамбовчанину грозит штраф больше 2 млн. рублей за незаконную продажу алкоголя
С душою и любовью для курян
В Тамбовской области грузовик сбил ребенка
В день трех «девяток» в Тамбове сыграли 35 свадеб
В Котовске «Пежо» въехал в «Фольксваген»
Перинатальный центр начал прием во вторую смену
Пьяный житель Тамбовской области пытался угнать авто «как в кино»
Мэр Тамбова сходила в народ
Продажа коровы обернулась для тамбовчанки потерей крупной суммы