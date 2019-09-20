2019-09-20T13:23:36+03:00
Спорт

В мичуринской ледовой арене пройдет вечер бесплатного массового катания

Вход по пригласительным билетам
Марина Поповцева
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Пригласительные можно получить заранее здесь жеПригласительные можно получить заранее здесь жеФото: Пресс-служба администрации города Мичуринска
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27 сентября мичуринская ледовая арена «Темп» проводит массовое бесплатное катание на льду. Это мероприятие приурочено ко Дню образования Тамбовской области. Начало катания в 17-00.

- Количество посетителей ограничено, поэтому вход на каток будет осуществляться строго по пригласительным билетам, которые можно получить в арене начиная с сегодняшнего дня. В одни руки можно получить не более двух билетов, - рассказали в администрации города Мичуринска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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