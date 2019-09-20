В мичуринской ледовой арене пройдет вечер бесплатного массового катания
Вход по пригласительным билетам
Пригласительные можно получить заранее здесь жеФото: Пресс-служба администрации города Мичуринска
Изменить размер текста:
27 сентября мичуринская ледовая арена «Темп» проводит массовое бесплатное катание на льду. Это мероприятие приурочено ко Дню образования Тамбовской области. Начало катания в 17-00.
- Количество посетителей ограничено, поэтому вход на каток будет осуществляться строго по пригласительным билетам, которые можно получить в арене начиная с сегодняшнего дня. В одни руки можно получить не более двух билетов, - рассказали в администрации города Мичуринска.
ИСТОЧНИК KP.RU