В мичуринской ледовой арене пройдет вечер бесплатного массового катания

СЕГОДНЯ 13:23 2019-09-20T13:23:36+03:00

Пригласительные можно получить заранее здесь же Фото: Пресс-служба администрации города Мичуринска

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27 сентября мичуринская ледовая арена «Темп» проводит массовое бесплатное катание на льду. Это мероприятие приурочено ко Дню образования Тамбовской области. Начало катания в 17-00.

- Количество посетителей ограничено, поэтому вход на каток будет осуществляться строго по пригласительным билетам, которые можно получить в арене начиная с сегодняшнего дня. В одни руки можно получить не более двух билетов, - рассказали в администрации города Мичуринска.

ИСТОЧНИК KP.RU