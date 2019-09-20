Администрация Уварово нарушила закон при проведении "дорожного" аукциона

СЕГОДНЯ 12:42 2019-09-20T13:06:43+03:00

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В январе администрацией г. Уварово был проведен электронный аукцион на выполнение работ по содержанию дорог, проездов, площадей, тротуаров в городе. В данном проекте приняли участие три общества с ограниченной ответственностью.

По результатам рассмотрения первых частей заявок принято решение о несоответствии заявки ООО «Благоустройство» в связи с отсутствием в ней декларации о принадлежности Общества к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям. По этой причине документы этой организации во второй части заявки комиссией не рассматривались. Электронный аукцион признан несостоявшимся. Однако, при проведении внеплановой проверки Тамбовским УФАС России установлено, что аукционной комиссией заявка ООО «Благоустройство» отклонена неправомерно, поскольку её вторая часть содержала необходимую декларацию, что соответствует требованиям Закона о контрактной системе.

Поскольку части заявок подаются участниками одновременно, у комиссии не было оснований не рассматривать вторые части заявок, равно как и не было оснований для признания заявки ООО «Благоустройство» не соответствующей требованиям документации об аукционе.

С участником ООО «Дорожник» администрацией Уварово был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по содержанию дорог. Его цена составила более 13 млн.рублей. Но, в результате неправомерных действий комиссии, договор заключен на сумму, превышающую предложенную ООО «Благоустройство» на 2 млн.руб., что не соответствует принципу эффективного расходования бюджетных средств, предусмотренному ст. 34 Бюджетного кодекса РФ.

- В этой связи прокуратура обратилась в Арбитражный суд с заявлением о признании недействительными электронного аукциона и муниципального контракта на выполнение работ по содержанию дорог в городе Уварово. - рассказали в Уваровской прокуратуре. - Заявленные требования удовлетворены судом в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU