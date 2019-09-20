2019-09-20T12:59:58+03:00
Общество

На берегах Котовского водохранилища собрано 50 мешков мусора

Экологи отмечают, что территория стала заметно чище
Марина Поповцева
Поделиться:
Обычно на этих берегах набирается до 150 мешков с отходамиОбычно на этих берегах набирается до 150 мешков с отходамиФото: Пресс-служба администрации Тамбовской области
Изменить размер текста:

Тамбовчане навели порядок на берегах Котовского водохранилища. В рамках акции «Вода России» специалисты управления по охране окружающей среды и природопользования области, Донского бассейнового водного управления, Цнинской шлюзовой системы, волонтеры, студенты, преподаватели Котовского индустриального техникума и просто неравнодушные жители региона собрали и вывезли около 50 мешков мусора.

Экологи региона ежегодно проводят субботники на местах отдыха тамбовчан. Обычно после уборки набиралось около 150 мешков мусора. На этот территория стала заметно чище, а это значит, что тамбовчане стали более ответственно относится к сохранению природы.

Акция «Вода России» стартовала еще весной. Сейчас в Тамбовской области проходит ее второй этап. С начала года прошло более 50 субботников, убрано более 45 километров прибрежной территории.

- Следующее мероприятие акции «Вода России» в Тамбове пройдет 27 сентября в районе плотины на реке Цна в Пригородном лесу, - рассказали в администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Тамбовщине ожидаются первые заморозки
В Котовске обустраивается комплекс для подготовки к сдаче норм ГТО
Тамбовское предприятие задолжало работникам 1,6 млн рублей
В мичуринской ледовой арене пройдет вечер бесплатного массового катания
В Тамбове дали старт отопительному сезону
Администрация Уварово нарушила закон при проведении "дорожного" аукциона
На Тамбовщине ликвидировано 15 тонн конопли и изъято свыше 10 килограммов наркотиков
Житель Тамбовской области скрылся от полицейских в Московском регионе
Тамбовчанину грозит штраф больше 2 млн. рублей за незаконную продажу алкоголя
С душою и любовью для курян
В Тамбовской области грузовик сбил ребенка
В день трех «девяток» в Тамбове сыграли 35 свадеб
В Котовске «Пежо» въехал в «Фольксваген»
Перинатальный центр начал прием во вторую смену
Пьяный житель Тамбовской области пытался угнать авто «как в кино»
Мэр Тамбова сходила в народ
Продажа коровы обернулась для тамбовчанки потерей крупной суммы