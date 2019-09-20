На берегах Котовского водохранилища собрано 50 мешков мусора

СЕГОДНЯ 12:59 2019-09-20T12:59:58+03:00

Обычно на этих берегах набирается до 150 мешков с отходами Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

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Тамбовчане навели порядок на берегах Котовского водохранилища. В рамках акции «Вода России» специалисты управления по охране окружающей среды и природопользования области, Донского бассейнового водного управления, Цнинской шлюзовой системы, волонтеры, студенты, преподаватели Котовского индустриального техникума и просто неравнодушные жители региона собрали и вывезли около 50 мешков мусора.

Экологи региона ежегодно проводят субботники на местах отдыха тамбовчан. Обычно после уборки набиралось около 150 мешков мусора. На этот территория стала заметно чище, а это значит, что тамбовчане стали более ответственно относится к сохранению природы.

Акция «Вода России» стартовала еще весной. Сейчас в Тамбовской области проходит ее второй этап. С начала года прошло более 50 субботников, убрано более 45 километров прибрежной территории.

- Следующее мероприятие акции «Вода России» в Тамбове пройдет 27 сентября в районе плотины на реке Цна в Пригородном лесу, - рассказали в администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU