На Тамбовщине ликвидировано 15 тонн конопли и изъято свыше 10 килограммов наркотиков
В конце августа завершился третий этап межведомственной оперативно-профилактической операции «Мак-2019». В ходе его проведения полицейские выявили 80 очагов наркосодержащих растений мака и конопли на общей площадью 16,5 тысяч квадратных метров. Вес уничтоженных растений составил 15 тонн.
- В рамках проводимых оперативно-профилактических мероприятий из незаконного оборота изъято свыше 10 килограммов наркотиков и наркосодержащих растений: марихуана, конопля, маковая соломка, героин, гашиш и гашишное масло, синтетические наркотики. - сообщает региональное УМВД. - Кроме того, выявлено и изъято 88 кустов незаконно культивируемой конопли. Сотрудниками полиции составлено 73 административных протокола и возбуждено 55 уголовных дел.
В Интернете полицейскими найдено 7 сайтов, где содержалась информация о продаже наркотических средств, по подбору кандидатов для бесконтактного способа их распространения и о культивировании наркосодержащих растений. Противоправная деятельность веб-ресурсов была пресечена.
ИСТОЧНИК KP.RU