2019-09-20T12:01:35+03:00
Происшествия

На Тамбовщине ликвидировано 15 тонн конопли и изъято свыше 10 килограммов наркотиков

Составлено 73 протокола, возбуждено 55 уголовных дел
Магдалина Кочнева
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Общая площадь очагов наркосодержащих растений составила 16,5 тысяч квадратных метровОбщая площадь очагов наркосодержащих растений составила 16,5 тысяч квадратных метров
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В конце августа завершился третий этап межведомственной оперативно-профилактической операции «Мак-2019». В ходе его проведения полицейские выявили 80 очагов наркосодержащих растений мака и конопли на общей площадью 16,5 тысяч квадратных метров. Вес уничтоженных растений составил 15 тонн.

- В рамках проводимых оперативно-профилактических мероприятий из незаконного оборота изъято свыше 10 килограммов наркотиков и наркосодержащих растений: марихуана, конопля, маковая соломка, героин, гашиш и гашишное масло, синтетические наркотики. - сообщает региональное УМВД. - Кроме того, выявлено и изъято 88 кустов незаконно культивируемой конопли. Сотрудниками полиции составлено 73 административных протокола и возбуждено 55 уголовных дел.

В Интернете полицейскими найдено 7 сайтов, где содержалась информация о продаже наркотических средств, по подбору кандидатов для бесконтактного способа их распространения и о культивировании наркосодержащих растений. Противоправная деятельность веб-ресурсов была пресечена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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