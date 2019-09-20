Житель Тамбовской области скрылся от полицейских в Московском регионе

СЕГОДНЯ 11:42 2019-09-20T11:42:49+03:00

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Моршанские полицейские возбудили уголовное дело по статье 119 УК РФ «Угроза убийством». Под подозрением находился 54-летний житель Моршанска. Будучи пьяным, он угрожал знакомому ножом.

Подозреваемый находился под подпиской о невыезде, однако незаконно уехал на заработки в Москву, не уведомив дознавателя. Точного местоположения родственники и знакомые мужчины не знали. Его объявили в федеральный розыск.

Мужчину обнаружили в Московской области. Сотрудники уголовного розыска Моршанска выехали туда в служебную командировку, задержали подозреваемого и доставили его в Моршанск.

- Дознаватель вышел в суд с ходатайством об аресте подозреваемого и помещении его под стражу на период расследования уголовного дела, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU