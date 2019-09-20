2019-09-20T10:50:01+03:00
Общество

С душою и любовью для курян

В микрорайоне Северный открылся современный детский сад
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Северный - красивый, современный и перспективный микрорайон Курска. В яркие высотки постепенно перебираются жители обветшалых пятиэтажек из районов и других городов. И это неудивительно, жить в благоустроенных квартирах в новом поселке с прекрасно развитой инфраструктурой не только комфортно, но и весьма престижно. Северный растет, еще немного и он превратится в настоящий город с 50 тысячами жителей в непосредственной близости от центра Курска. Население в микрорайоне молодое, много детишек. Застройщик жилого комплекса «Курский завод КПД им. А.Ф. Дериглазова» позаботился, чтобы всем было комфортно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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