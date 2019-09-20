Тамбовчанину грозит штраф больше 2 млн. рублей за незаконную продажу алкоголя

СЕГОДНЯ 11:21 2019-09-20T12:06:36+03:00

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Тамбовчанину вынесли приговор за незаконную торговлю спиртным. В суде установлено, что 49-летний житель Рассказово с июня 2018 до февраля 2019 года хранил, перевозил в целях сбыта приобретённую немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке акцизными марками, на сумму более 300 тысяч рублей.

Впоследствии, не имея соответствующего разрешения, он осуществлял незаконную розничную и мелкооптовую продажу приобретенной им алкоголя. Его незаконная деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов.

С учетом мнения государственного обвинителя о мере наказания, суд приговорил злоумышленника к штрафу в размере 2 млн.5 тысяч рублей.

- Рассказовским районным судом вынесен приговор по уголовному делу в отношении местного жителя. - сообщает Рассказовская прокуратура. - Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст.173.3 УК РФ, ст.171.1 ч.5 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта и продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, совершенные в крупном размере).

ИСТОЧНИК KP.RU