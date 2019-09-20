2019-09-20T12:06:36+03:00
Происшествия

Тамбовчанину грозит штраф больше 2 млн. рублей за незаконную продажу алкоголя

Мужчина в течение 9 месяцев торговал спиртным без акцизных марок
Магдалина Кочнева
Поделиться:
Изменить размер текста:

Тамбовчанину вынесли приговор за незаконную торговлю спиртным. В суде установлено, что 49-летний житель Рассказово с июня 2018 до февраля 2019 года хранил, перевозил в целях сбыта приобретённую немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке акцизными марками, на сумму более 300 тысяч рублей.

Впоследствии, не имея соответствующего разрешения, он осуществлял незаконную розничную и мелкооптовую продажу приобретенной им алкоголя. Его незаконная деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов.

С учетом мнения государственного обвинителя о мере наказания, суд приговорил злоумышленника к штрафу в размере 2 млн.5 тысяч рублей.

- Рассказовским районным судом вынесен приговор по уголовному делу в отношении местного жителя. - сообщает Рассказовская прокуратура. - Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст.173.3 УК РФ, ст.171.1 ч.5 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта и продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, совершенные в крупном размере).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Тамбовщине ожидаются первые заморозки
В Котовске обустраивается комплекс для подготовки к сдаче норм ГТО
Тамбовское предприятие задолжало работникам 1,6 млн рублей
В мичуринской ледовой арене пройдет вечер бесплатного массового катания
В Тамбове дали старт отопительному сезону
На берегах Котовского водохранилища собрано 50 мешков мусора
Администрация Уварово нарушила закон при проведении "дорожного" аукциона
На Тамбовщине ликвидировано 15 тонн конопли и изъято свыше 10 килограммов наркотиков
Житель Тамбовской области скрылся от полицейских в Московском регионе
С душою и любовью для курян
В Тамбовской области грузовик сбил ребенка
В день трех «девяток» в Тамбове сыграли 35 свадеб
В Котовске «Пежо» въехал в «Фольксваген»
Перинатальный центр начал прием во вторую смену
Пьяный житель Тамбовской области пытался угнать авто «как в кино»
Мэр Тамбова сходила в народ
Продажа коровы обернулась для тамбовчанки потерей крупной суммы