2019-09-20T10:32:38+03:00
Общество

В день трех «девяток» в Тамбове сыграли 35 свадеб

Дата росписи пришлась на четверг
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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19 сентября в Тамбове расписались 35 пар19 сентября в Тамбове расписались 35 парФото: Пресс-служба администрации города Тамбова
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19.09.19, в день тех девяток, в Тамбове наблюдали настоящий свадебный бум. Несмотря на то, что четверг обычно не пользуется популярностью среди молодоженов, в эту дату в тамбовском ЗАГСе было особенно оживленно. По данным администрации города Тамбова, на 19 сентября было подано 35 заявлений о регистрации заключения брака, что почти в 2 раза больше, если сопоставить эти цифры с прошлым четвергом.

Играть свадьбы в зеркальные даты – модное веяние последних лет. К примеру, 9 сентября 2019 года выпадало на понедельник, но для нескольких пар, изъявивших желание вступить в брак именно в этот день, двери тамбовского Дворца бракосочетания были открыты. Будущие молодожены уже позаботились о том, чтобы сыграть свадьбу в «зеркальную» дату следующего года. В управление ЗАГС уже подано несколько заявлений о регистрации заключения брака на 20.02.2020, одно из которых принципиально на 2 часа дня. Кстати, 14 октября 2019 года, в день, когда православные отмечают праздник Покрова Пресвятой Богородицы, который в этом году выпадает на понедельник, тамбовский Дворец бракосочетания встретит одну пару, желающую связать себя узами брака. Впрочем, по мнению специалистов, рассчитывать на то, что только красивая дата станет залогом семейного счастья, не стоит.

- Благополучие семьи зависит не столько от поверий, лунного цикла или красивого сочетания цифр, - считает начальник управления ЗАГС администрации города Тамбова Наталия Сажнева. -Прежде всего, крепость семейных отношений определяется уважением, любовью, готовностью быть терпеливыми, понимающими и любящими для благополучного брака, о чем следует помнить всем счастливым влюбленным не только в день свадьбы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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