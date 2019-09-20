Пьяный житель Тамбовской области пытался угнать авто «как в кино»
Котовские полицейские получили два обращения от местных жителей. В одном из дворов неизвестный проник в незапертый автомобиль 82-летнего пенсионера и попытался угнать его, перемкнув провода. Во втором случае злоумышленник выбрал автомобиль без сигнализации 43-летнего мужчины. Угонщик отогнул рамку двери и проник в салон. И вновь попытался завести машину «голливудским» способом. Однако в обоих случаях фокус не удался.
На месте преступления злоумышленник оставил свои «пальчики». Подозрение пало на ранее судимого жителя Котовска. 25-летнего мужчину задержали, он дал признательные показания. Как выяснилось, на подвиги угонщика потянуло после посиделок с приятелем, в изрядном подпитии.
Мужчина лишь недавно вышел на свободу, теперь ему придется возместить причиненный материальный ущерб потерпевшим из своего кошелька.
- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 166 УК РФ - «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», - прокомментировали в УМВД по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU