2019-09-20T08:59:45+03:00
Происшествия

Пьяный житель Тамбовской области пытался угнать авто «как в кино»

За два неудачных угона мужчине грозит уголовная статья
Марина Поповцева
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Котовские полицейские получили два обращения от местных жителей. В одном из дворов неизвестный проник в незапертый автомобиль 82-летнего пенсионера и попытался угнать его, перемкнув провода. Во втором случае злоумышленник выбрал автомобиль без сигнализации 43-летнего мужчины. Угонщик отогнул рамку двери и проник в салон. И вновь попытался завести машину «голливудским» способом. Однако в обоих случаях фокус не удался.

На месте преступления злоумышленник оставил свои «пальчики». Подозрение пало на ранее судимого жителя Котовска. 25-летнего мужчину задержали, он дал признательные показания. Как выяснилось, на подвиги угонщика потянуло после посиделок с приятелем, в изрядном подпитии.

Мужчина лишь недавно вышел на свободу, теперь ему придется возместить причиненный материальный ущерб потерпевшим из своего кошелька.

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 166 УК РФ - «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», - прокомментировали в УМВД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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