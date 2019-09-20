2019-09-20T09:31:02+03:00
Общество

Перинатальный центр начал прием во вторую смену

В будни специалисты принимают пациенток до восьми вечера
Марина Поповцева
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Тамбовским женщинам стало легче получить помощь специалистовТамбовским женщинам стало легче получить помощь специалистовФото: Пресс-служба администрации Тамбовской области
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Консультативно-диагностическое отделение тамбовского Перинатального центра начало прием во вторую смену. Теперь на прием к врачам пациентки могут попасть до восьми вечера в рабочие дни, а это облегчает тамбовчанкам доступ к медпомощи.

В консультативно-диагностическом отделении работают акушеры-гинекологи, терапевт, офтальмолог, эндокринолог, сексолог, невролог, маммолог и медицинский психолог. Ежедневно они принимают более 150 пациентов. С 2018 года медпомощь здесь получили почти 62 тысячи человек.

- В отделении не только ведут прием специалисты, но и проводят скрининг беременных женщин с использованием ультразвуковых аппаратов экспертного класса. Впервые в Тамбовской области здесь стали диагностировать хромосомную патологию во время беременности, что значительно повышает шансы родить здорового ребенка. Кроме того, медики обследуют супружеские пары, страдающие бесплодием, а после установления диагноза выдают направления на экстракорпоральное оплодотворение, - рассказали в администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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