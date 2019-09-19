Мэр Тамбова сходила в народ

СЕГОДНЯ 18:01 2019-09-19T18:01:05+03:00

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Мэр Тамбова Наталия Макаревич, как и обещала сразу после вступления в должность руководителя областного центра, начала знакомство с префектурами Тамбова.

18 сентября первым она посетила микрорайон «Летка», префектом которого является Лариса Булгакова. Лариса Ивановна решила обратить внимание новой градоначальницы на проблемы вверенной ей территории, которые впрочем, типичны для всего областного центра. Первым делом Наталии Макаревич предложили оценить разбитые дороги микрорайона.

Дорог на некоторых улицах микрорайона просто нетФото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Но не только бездорожье смутило мэра, благоустройством в Летке, как выяснилось, не отличаются не только магистрали: в какой-то момент мэр повернула в направлении маленького магазинчика, расположенного на первом этаже жилого дома. В торговой точке на момент этого визита не оказалось света, о чем свидетельствовала темнота и объявление на дверях. Но претензии градоначальницы вызвало даже не это, а отсутствие нормального подхода к магазину.

У магазина плиткой выложен маленький пятачокФото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

- Андрей Иванович, что же это такое, я когда к вашему магазину шла, чуть ноги себе не переломала, - пожаловалась Макаревич хозяину магазина, телефон которого ей предоставили продавцы. – Это не дело! Территорию надо привести в порядок!

"Я у вашего магазина чуть ноги не переломала!"Фото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Владелец торговой точки сначала заявил, что делать ничего не будет, потому что намерен продать магазин, а потом, поразмыслив, попросил помощи в решении проблемы с долгами за электричество. Заручившись поддержкой городского главы в этом вопросе, он пообещал, что уложит перед магазином асфальт.

Камнем преткновения в микрорайоне являются еще и ворота, которые ограничивают проезд на территорию исторически суверенного Летного городка. В этой части города сейчас ведется активное строительство многоэтажек, количество транспорта увеличивается, автомобилисты используют для проезда дворы, где гуляют дети…Все это заставляет задуматься о новой организации дорожного движения в городке. Есть даже предложения открыть ворота, но многие жители городка не готовы расставаться со своей «автономией», поэтому мнения по этому вопросу пока разделились. Существует еще одна проблема. Дело в том, что рядом с закрытым въездом располагается супермаркет, для того, чтобы привезти сюда товары, большегрузным фурам приходится проезжать через весь жилой массив, хотя куда проще было бы организовать прямой въезд сюда с улицы Сенько. Владелец торговой точки готов помочь с финансированием этих работ. Но все же последнее слово оставят за людьми: решение о судьбе ворот будет принято на референдуме.

Пока мэру излагали эпопею с воротами, взгляд Наталии Владимировны упал на огромный баннер, надпись на котором гласила: «До 24.00. 20 сортов разливного пенного. 15 сортов разливного красного и белого». Нахмурившись и не говоря ни слова, Наталия Владимировна отправилась в пивную. Она, и едва поспевавшая «свита» из помощников, городских чиновников и представителей СМИ с камерами, не на шутку напугали продавцов, которые предпочли при их появлении скрыться в подсобных помещениях. А вот единственного посетителя пивной такой ажиотаж нисколько не смутил. Разгоряченный спиртным мужчина даже предложил внезапным гостям выпивку за свой счет. Но от этого щедрого предложения, конечно же, отказались. Наталия Макаревич потребовала у сотрудников торговой точки лицензию, и, ознакомившись с документом, сделала несколько телефонных звонков. Судя по содержанию разговоров, владельцу питейного заведения грозят проблемы, в том числе со стороны Роспотребнадзора.

Сотрудники "кафе" при виде гостей попрятались, но лицензию предъявилиФото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Вообще таких «кафе» у въезда в Летный городок сразу несколько, бороться с ними местные жители во главе с префектом пытались, но безрезультатно. Места, где круглосуточно торгуют алкоголем, оформлены как предприятия общепита и на них не распространяются ограничения по времени продажи спиртного. Напомним, магазины не имеют права торговать такой продукцией с 21 до 8 часов, а вот кафе могут делать это круглосуточно. По словам местных жителей, пивные стали местом притяжения для определенного контингента, который коротает вечера в местном сквере. Шум, ругань, драки: за всем этим приходится наблюдать обитателям близлежащих домов. Более того, так называемые кафе, держат туалеты закрытыми для своих посетителей, хотя по статусу они обязаны иметь санузлы для нужд клиентов. В итоге эти «нужды» справляются где придется. По мнению жителей, решить вопрос помогло бы освещение зеленой зоны, которая стала центром притяжения для местных выпивох, а в идеале люди хотели бы ограничения работы таких заведений…

После осмотра микрорайона Наталия Макаревич отправилась на встречу с «активом» Летки, которая прошла в 35-й школе. - Очень приятно, я мэр города Тамбова, - представилась Наталия Макаревич.

– Я прошу прощения за свой гендерный признак, но всем присутствующим здесь дамам, которые меня поймут, я обещаю, что все эмоции, все свои материнские чувства я буду вкладывать в работу. У меня уже взрослая дочь и много внимания она от меня уже не требует. Поэтому у меня куча нерастраченной энергии, материнского тепла и заботы, которые я буду стараться проецировать на вас и дарить вам. Будем рассматривать вопросы по приоритетности и по максимуму, но то, что решение найдется завтра… этого не будет. Будут по максимуму использованы высвободившиеся в этом году средства, будут скорректированы задачи следующих лет, но сегодня мы с вами все-таки говорим на перспективу. К сожалению, у некоторых проблем такой длинный «хвост» и такая юридическая подоплека, что чтобы разрубить этот «гордиев узел», нужно время, потому что при любом решении вопроса есть пострадавшие, а нам надо, чтобы таких не было.

Быстрого решения проблем Наталия Владимировна не обещаетФото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Больше часа жители Летки рассказывали новому градоначальнику о своих бедах. Это и отсутствие нормального водоснабжения в домах, ведь инженерные сети в микрорайоне изношены, и давления, которое подают в ветхие трубы, на всех попросту не хватает. Обитателей частного сектора беспокоит отсутствие освещения на улицах, в микрорайоне есть проблемы не только с дорогами, но и тротуарами, что вызывает тревогу у родителей школьников, людям хотелось бы видеть благоустроенными свои дворы. Вопросы вызывает транспортное сообщение – после 20 часов автобусы в Летке просто перестают ходить. Нарекание вызывает работа большегрузного транспорта, принадлежащего муниципальному предприятию «Спецтехуниверсал», расположенного на территории микрорайона. Решения всех этих вопросов люди ждут годами, и, как признаются жители, им все равно, кто ими займется – мэр или «мэрша».

- Извиняться за то, что вы женщина, не надо, - сказал председатель ТСЖ дома №26а к.2 по ул. Сенько Никита Репин. – В Якутске есть вполне успешный опыт управления городом именно женщиной (мэром там является Сардана Авксентьева, известная своими «нестандартным» подходом к управлению – ред.) и мы желаем, чтобы вы работали так же, как она.

Такие встречи, как заявлялось, пройдут во всех префектурах областного центра, окажется ли такой подход в проблемам областного центра эффективным, пока неясно.

ИСТОЧНИК KP.RU