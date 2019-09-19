В Тамбовской области раскрыта кража муниципального имущества
Дежурную часть поселка Дмитриевка поступила информация о краже мусорных контейнеров, состоявших на балансе райцентра. Злоумышленник подобрался к металлическим конструкциям ночью, унес и сдал в металлолом.
Под подозрение попал 44-летний местный житель. Безработный мужчина давно состоял на учете в полиции за совершение мелких хищений. Он дал признательные показания.
- Похищенное имущество частично изъято и возвращено муниципальному предприятию. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», - сообщают в УМВД по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU