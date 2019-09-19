2019-09-19T16:29:59+03:00
Происшествия

В Тамбовской области раскрыта кража муниципального имущества

Воришка позарился на металлические мусорные контейнеры
Марина Поповцева
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Дежурную часть поселка Дмитриевка поступила информация о краже мусорных контейнеров, состоявших на балансе райцентра. Злоумышленник подобрался к металлическим конструкциям ночью, унес и сдал в металлолом.

Под подозрение попал 44-летний местный житель. Безработный мужчина давно состоял на учете в полиции за совершение мелких хищений. Он дал признательные показания.

- Похищенное имущество частично изъято и возвращено муниципальному предприятию. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», - сообщают в УМВД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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