В Тамбовской области раскрыта кража муниципального имущества

СЕГОДНЯ 16:29 2019-09-19T16:29:59+03:00

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Дежурную часть поселка Дмитриевка поступила информация о краже мусорных контейнеров, состоявших на балансе райцентра. Злоумышленник подобрался к металлическим конструкциям ночью, унес и сдал в металлолом.

Под подозрение попал 44-летний местный житель. Безработный мужчина давно состоял на учете в полиции за совершение мелких хищений. Он дал признательные показания.

- Похищенное имущество частично изъято и возвращено муниципальному предприятию. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», - сообщают в УМВД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU